Euroclear Bank может финансово «похудеть» из-за иска ЦБ России ЦБ России потребовал немедленно взыскать €200 млрд с Euroclear Bank

Центральный банк РФ попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийской компании Euroclear Bank, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ходатайство поступило 19 мая. Заявка пока не рассмотрена.

В Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A. / N.V к немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

Ранее представитель бельгийского депозитария Сергей Савельев сообщил, что арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании €200 млрд убытков. Кредитная организация намерена оспорить это решение, добавил он.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») к бельгийскому Euroclear Bank на сумму около 32 млрд рублей. Требования истца изначально составляли 34,4 млрд.

Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что, по оценке ряда европейских парламентариев, решение московского арбитража по иску Центробанка к Euroclear может парализовать Евросоюз. Последствия этого шага способны серьезно подорвать стабильность финансовой архитектуры ЕС, добавил он.