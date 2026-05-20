США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы

Бывший президент Кубы Рауль Кастро был заочно обвинен в США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Дональда Трампа. По его информации, этот шаг стал частью усиления давления Вашингтона на руководство острова.

Обвинение выдвинуто на фоне заявлений Трампа, который выступает за смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны находится у власти с 1959 года, когда революцию возглавил брат Рауля Кастро Фидель. Также обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два американских самолета, принадлежавших группе кубинских эмигрантов из США.

Несмотря на то, что Рауль Кастро покинул пост президента в 2018 году, по оценкам наблюдателей, он продолжает сохранять влияние в кубинской политике. При этом власти Кубы пока не комментировали сообщения об обвинениях.

Ранее сообщалось, что США оставляют применение военной силы против Кубы на крайний случай. При этом пока Вашингтон намерен использовать лишь дипломатическое и экономическое давление на правительство острова.