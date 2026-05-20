Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»

Белорусские военные ракетных подразделений подготовились к получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей, сообщила пресс-служба Минобороны республики. Учения проводились в рамках тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей, — сказано в сообщении.

К учениям привлекли авиацию. Самолеты подготовили, подвесили на них боеприпасы, после чего экипажи поднялись в воздух и заняли заданные зоны. По команде летчики отбомбились спецснарядами по условному врагу и вернулись на базу.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и США, чтобы попытаться заставить Белоруссию отвернуться от России. Однако нардеп отметил, что такое воздействие Киева вряд ли принесет результаты.