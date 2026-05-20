Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 20:05

Военэксперт раскрыл истинное отношение немцев к конфликту с Россией

Военный обозреватель Баранец: многие в Германии не хотят конфронтации с Россией

ВС Германии ВС Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В немецком обществе есть люди, которые не хотят конфликта с Россией, отметил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, жители ФРГ видят, каким курсом страну ведут власти, и не хотят его поддерживать.

В немецком обществе есть люди, которые видят, куда их ведет нынешнее руководство ФРГ. Есть немалая часть образованного молодого поколения, которая понимает: это не то, что они хотели бы поддерживать. Более того, собираются тысячные митинги, где звучат призывы к правительству Германии остановиться в антироссийском угаре, — заметил Баранец.

В то же время в Германии остаются люди, которые никак не могут «вылечиться» от поражения от СССР, добавил аналитик. По мнению Баранца, они «как были, так и остались гитлеровцами».

Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса говорят, что ФРГ возвращается на фундамент гитлеровской идеологии. В гитлеровские времена СССР рассматривался как главная преграда для военно-политических и экономических амбиций Германии, — напомнил эксперт.

Ранее Писториус подчеркнул необходимость укрепления бундесвера как самой сильной армии Европы. Берлин рассматривает перевооружение войск как подготовку к возможному прямому столкновению стран НАТО с Россией.

Европа
Германия
Борис Писториус
Россия
немцы
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров: Россия не признавала Украину, которая стремится в НАТО
Морпехи США высадились на иранский танкер в Оманском заливе
«Процесс идет»: Лавров оценил продвижение ВС России
«Висят на руках»: Лавров о мольбах ЕС и Зеленского после Анкориджа
Ураган уничтожил дом в Забайкальском крае
Раскрыто, когда состоится новый раунд переговоров США и Ирана
Газманов в суде дал показания об экс-менеджере
Бывшие топ-менеджеры «Телты» получили тюремные сроки
Появились новые данные о пострадавших при атаке БПЛА на машину в Стригунах
ЦБ России пригрозил мерами из-за атак Запада на суверенные активы
В Совфеде объяснили, что лежит в основе истинного патриотизма
Психиатр назвал причины, из-за которых матери убивают новорожденных
«Дали понять»: стала известна реакция КНР на запуск «Сармата»
Европа сделает из заводов Mercedes и Volkswagen военные «кузницы»
Военэксперт раскрыл истинное отношение немцев к конфликту с Россией
Страну Европы предупредили о тотальном обнищании из-за Украины
Девочка сломала танк ВСУ, Литва уходит под землю, деньги за май: что дальше
Индия, съемки с мужем, мнение об СВО: как живет актриса Екатерина Стулова
Машина взлетела на воздух в центре Нью-Йорка
Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом в военной академии
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.