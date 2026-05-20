Военэксперт раскрыл истинное отношение немцев к конфликту с Россией Военный обозреватель Баранец: многие в Германии не хотят конфронтации с Россией

В немецком обществе есть люди, которые не хотят конфликта с Россией, отметил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, жители ФРГ видят, каким курсом страну ведут власти, и не хотят его поддерживать.

В немецком обществе есть люди, которые видят, куда их ведет нынешнее руководство ФРГ. Есть немалая часть образованного молодого поколения, которая понимает: это не то, что они хотели бы поддерживать. Более того, собираются тысячные митинги, где звучат призывы к правительству Германии остановиться в антироссийском угаре, — заметил Баранец.

В то же время в Германии остаются люди, которые никак не могут «вылечиться» от поражения от СССР, добавил аналитик. По мнению Баранца, они «как были, так и остались гитлеровцами».

Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса говорят, что ФРГ возвращается на фундамент гитлеровской идеологии. В гитлеровские времена СССР рассматривался как главная преграда для военно-политических и экономических амбиций Германии, — напомнил эксперт.

Ранее Писториус подчеркнул необходимость укрепления бундесвера как самой сильной армии Европы. Берлин рассматривает перевооружение войск как подготовку к возможному прямому столкновению стран НАТО с Россией.