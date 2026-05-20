Лавров напомнил, какую Украину не признает Россия Лавров: Россия не признавала Украину, которая стремится в НАТО

Россия исходно рассматривала Украину как безъядерное, внеблоковое и нейтральное государство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG), опубликованном на сайте российского дипведомства. Ее возможное вступление в НАТО не соответствует этим договоренностям, отметил министр.

Мы признавали Украину как безъядерное, внеблоковое, нейтральное государство. Поэтому, когда ее сейчас втягивают в НАТО, мы такую Украину не признавали, — заявил он.

Он отметил, что задачей Москвы является недопущение милитаризации и нацификации Украины, а также предотвращение угроз для Российской Федерации с ее территории.

Ранее Лавров заявил, что Европа и президент Украины Владимир Зеленский стали буквально «висеть на руках» у американской администрации после саммита РФ и США в Анкоридже. По его словам, они принялись посещать Вашингтон и требовать, чтобы Белый дом изменил свою политику.

До этого Лавров в ходе встречи в Москве обратился к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу с призывом незамедлительно отреагировать на гонения против канонической православной церкви на Украине. Глава МИД выразил надежду, что организация под его руководством внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.