Ректор МФТИ произвел в Пекине неожиданный фурор своей обувью Кроссовки ректора МФТИ Ливанова вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

Обувь ректора МФТИ Дмитрия Ливанова вызвала ажиотаж на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, сообщил корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, тот обул синие кроссовки Adidas к деловому костюму.

Хотел, но не могу промолчать о том, как надел бросающиеся в глаза кроссовки фирмы типа Adidas в дополнение к костюму другой фирмы ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, — написал он.

Он добавил, что по этой причине организаторы попросили ректора воздержаться от парадного выхода на площадь для полноценного участия в церемонии официальной встречи лидеров России и Китая. Ливанову пришлось спускаться по ступенькам входа в Дом народных собраний в одиночестве, что усилило эффект от его обуви.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова отметила, что уровень организации визита Путина в Китай наглядно продемонстрировал глубину партнерских отношений между Москвой и Пекином. По ее словам, китайская сторона безупречно соблюдала государственный протокол и обеспечила высокую организацию всех мероприятий в рамках поездки.