Бывшие топ-менеджеры «Телты» получили тюремные сроки

Бывших топ-менеджеров пермской «Телты» приговорили от 10 до 12 лет заключения

Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы от 10 до 12 лет бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» при исполнении гособоронзаказа на поставку полевых телефонов, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, фигуранты завышали стоимость комплектующих в рамках госконтрактов и таким образом похитили бюджетные средства.

Учредитель предприятия Игорь Морозов получил 10 лет колонии, бывший директор Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина — по 12 лет. Также каждому назначен штраф в размере 1,5 млн рублей. Сроки назначены по совокупности с предыдущим приговором, который тот же суд вынес фигурантам в октябре прошлого года за хищение 33 млн рублей при исполнении аналогичных госконтрактов, заключенных до 2015 года.

Ранее члены организованной преступной группы, больше двух с половиной лет похищавшие сырье из магистрального нефтепровода, предстанут перед судом в Красноярском крае. По данным ведомства, их действия нанесли АО «Транснефть — Западная Сибирь» ущерб на сумму свыше 16,6 млн рублей.

