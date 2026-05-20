20 мая 2026 в 20:44

Морпехи США высадились на иранский танкер в Оманском заливе

Американские морпехи из 31-го экспедиционного отряда высадились в Оманском заливе на иранский нефтяной танкер M/T Celestial Sea, подозреваемый в попытке прорвать блокаду, которую удерживают Соединенные Штаты, сообщили представители Центрального командования ВС США (CENTCOM). Военные покинули судно после досмотра и приказали экипажу сменить курс. Военные отметили, что продолжают следить за соблюдением блокады.

Вооруженные силы США продолжают в полной мере обеспечивать соблюдение блокады и к настоящему моменту перенаправили 91 коммерческое судно для обеспечения выполнения этих требований, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что очередной раунд американо-иранского диалога состоится в пакистанской столице после окончания хаджа в конце мая. Источники отметили, что командующий пакистанскими сухопутными силами 21 мая, вероятно, прибудет в Тегеран для оглашения итоговой редакции договоренностей.

