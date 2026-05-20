Появились новые данные о пострадавших при атаке БПЛА на машину в Стригунах Число пострадавших при атаке БПЛА на машину под Белгородом достигло четырех

Еще один мирный житель обратился в больницу после удара беспилотника ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Белгородской области, следует из сообщения регионального оперштаба в Telegram-канале. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.

Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью. В больницу самостоятельно пришел мужчина, который пострадал от удара дрона по машине в районе села Стригуны, — сказано в сообщении.

Ранее было известно о трех пострадавших при атаке ВСУ на Стригуны. В больницу попали двое мужчин, третий отказался от госпитализации. Автомобиль поврежден.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь между тем сообщил о повреждениях верхних этажей 24-этажного многоквартирного дом при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону. При ударе ВСУ погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

В Минобороны России до этого сообщили, что ПВО за сутки уничтожила 780 украинских беспилотников. Также были перехвачены и сбиты четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Кроме того, ВС РФ ликвидировали зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства и нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам в 143 районах.