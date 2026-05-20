В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА

Отряд «БАРС-Воронеж» из желающих граждан сформируют в Воронежской области для дополнительной защиты от атак украинских дронов, передает пресс-служба правительства региона. При этом некоторые жители уже обращаются с просьбами принять непосредственное участие в защите региона, передает ТАСС.

Теперь такая возможность у воронежцев есть, она согласована с Минобороны РФ. Поучаствовать в охране неба Воронежской области можно, вступив в отряд «БАРС-Воронеж», в мобилизационный резерв, — сказано в сообщении.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Днем пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российская армия уничтожила украинский безэкипажный катер, вышедший из порта Одессы и двигавшийся в сторону Крыма. По данным ведомства, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».