Грабившие участников СВО в Шереметьево таксисты надолго сядут в тюрьму Таксистов приговорили к срокам до 17 лет за грабежи бойцов СВО в Шереметьево

Химкинский суд приговорил четверых таксистов к срокам до 17 лет — они работали в аэропорту Шереметьево и похищали деньги у пассажиров, включая бойцов СВО, передает РИА Новости. Как установило следствие, мужчины входили в преступное сообщество, которое занималось кражами, грабежами, разбоем, вымогательством и мошенничеством.

Одна из схем выглядела так: таксисты уговаривали жертву выпить жидкость со снотворным эффектом, после чего человек засыпал, а они забирали его деньги. Также банда специально выбирала пассажирами участников СВО, которые прилетали в Шереметьево.

Кроме того, преступники сильно завышали цены на поездки: называли одну сумму, а в конце требовали в несколько раз больше. Если пассажир отказывался платить, ему угрожали расправой.

Суд признал виновными Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Илью Павлова. Все они получили реальные сроки — от 10 до 17 лет колонии. В суде добавили, что это не единственное дело о хищениях в Шереметьево: еще несколько человек обвиняются в том, что обманывали пассажиров, рассказывая выдуманные истории о тяжелом положении и нехватке денег на билеты.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в Шереметьево, были задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.