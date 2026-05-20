20 мая 2026 в 18:26

Трамп сумел удивить планами на свое будущее

Трамп заявил, что может стать премьером Израиля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пошутил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. По его словам, которые передает Белый дом, его рейтинг в этой стране составляет 99%.

Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого (нынешнего срока президентства. — NEWS.ru) я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром, — сказал он журналистам.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что астролог Вероника Аникиевич, через которую экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, по данным следствия, консультировался по кадровым вопросам, публиковала в соцсетях издевательские мемы о Трампе. В шутку она советовала американскому лидеру ознакомиться с прогнозами покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

