Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой вишневой ноткой. Идеален к чаю

Это гениально простой рецепт полезного пирога для тех, кто любит сладкое, но следит за здоровьем. Никакой муки — только овсяные хлопья, творог и ягоды.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный пирог с хрустящей овсяной корочкой и кисло-сладкой вишневой начинкой, которая буквально тает во рту.

Овсянка придает текстуре легкую рассыпчатость, а творог делает пирог невероятно мягким и сочным. Он напоминает десерт из дорогой кондитерской, но готовится из самых простых продуктов. Дети уплетают его за обе щеки, даже не догадываясь, что внутри полезная овсянка. Такой пирог идеален для завтрака с чашкой чая, полдника или перекуса в школу. Готовится быстро, а исчезает еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев (не мгновенных), 200 г творога (5–9% жирности), 150 г замороженной или свежей вишни (без косточек), 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл молока, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C.

Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. В миске смешайте овсяные хлопья, творог, яйца, сахар, молоко, разрыхлитель, ванилин и соль. Хорошо перемешайте до однородности. Вишню (если замороженная, не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке овсяной муки или крахмала, чтобы не осела на дно. Аккуратно вмешайте в тесто. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Брауни «Нежность» с замороженной вишней: влажный, ароматный и без лишней возни — рецепт на все времена
Мария Левицкая
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
