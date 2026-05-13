Без муки и масла: берем 2 яйца и овсянку, жарим лепёшку на завтрак — сытно, быстро и полезно

Когда надоедают обычные бутерброды и каши, эта лепёшка очень выручает. Готовится буквально за несколько минут, хорошо насыщает и при этом остаётся лёгкой. За счёт яиц и сыра получается много белка, а овсянка даёт ту самую сытость без тяжести.

Особенно нравится, что для рецепта не нужны ни мука, ни масло. Всё просто смешивается в одной миске и жарится на сухой сковороде до румяной корочки. А специи и семечки делают вкус намного интереснее обычного омлета.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., сухая овсянка — 2 ст. л., нежирный сыр — 30 г, льняные или кунжутные семечки — щепотка, специи по вкусу.

Приготовление

Яйца слегка взбивают вилкой, добавляют овсянку, семечки и любимые специи. Затем вмешивают тёртый сыр и хорошо перемешивают массу.

Смесь выливают на хорошо разогретую антипригарную сковороду без масла. Готовят под крышкой на небольшом огне до румяности, затем аккуратно переворачивают и доводят до готовности с другой стороны.

Лепёшка получается мягкой внутри, с аппетитной корочкой снаружи и лёгким сырным вкусом. Её можно есть просто так, а можно добавить сверху зелень, творожный сыр, овощи или кусочки слабосолёной рыбы. Примерная калорийность — около 160 ккал на 100 г.

Личный опыт

Овсянку нужно брать быстрой варки, если берете долгой варки, то нужно их измельчить в блендере.

