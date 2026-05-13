13 мая 2026 в 10:35

В Росреестре предупредили о мошенничестве со штрафами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россиянам следует оплачивать штраф за нарушение земельного законодательства, только если есть постановление о назначении административного наказания, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве. При этом оно не рассылается через мессенджеры.

Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства на территории Москвы, является постановление о назначении административного наказания, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники начали отправлять дачникам поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. В этих письмах получателям предлагают перейти по ссылке и воспользоваться скидкой для оплаты штрафа.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.

Росреестр
Россия
Москва
штрафы
