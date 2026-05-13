13 мая 2026 в 11:12

Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном

МЭА спрогнозировало падение спроса на нефть в 2026 году на 418 тыс. баррелей

Мировое потребление сырья в 2026 году сократится на 418 тыс. баррелей в сутки из-за затянувшегося противостояния на Ближнем Востоке, говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики ведомства существенно ухудшили свои ожидания по сравнению с весенними оценками, когда предполагался спад лишь на 84 тыс. баррелей.

Параллельно эксперты зафиксировали снижение объемов вывоза жидкого топлива из России в апреле до уровня 7,03 млн баррелей. При этом за счет подорожания углеводородов на мировых площадках суммарная экспортная выручка страны смогла продемонстрировать рост и достигла почти $19,2 млрд (1,4 трлн рублей). Структура поставок изменилась в пользу сырой нефти, тогда как продажи готовых нефтепродуктов за рубеж заметно просели.

Согласно отчету МЭА, государства ОПЕК+, задействованные в соглашении по сдерживанию сырьевого рынка, в апреле 2026 года снизили генерацию нефти на 820 тыс. баррелей в сутки, допустив серьезное недовыполнение утвержденных ориентиров. При установленном для добровольно ограничивающих производство участников лимите в 36,15 млн баррелей реальные объемы составили лишь 26,9 млн.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства прибегают к неоколониальным подходам, осуществляя давление на любых покупателей российской нефти. По мнению главы внешнеполитического ведомства, подобная практика представляет собой «нечестную игру».

