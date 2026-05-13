Десятки авто оказались раздавлены снегом на Камчатке и попали на видео

В Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей оказались под сугробами после рекордно снежной зимы, сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав соответствующие кадры. Многие машины раздавлены снежной массой.

На кадрах, снятых на парковке у местного торгового центра, видно несколько машин, частично скрытых под сугробами высотой в несколько метров. На транспортных средствах заметны вмятины и другие повреждения от снега. При этом часть автомобилей лишилась и стекол.

В марте стало известно, что жители Петропавловска-Камчатского столкнулись с последствиями аномальной зимы. По словам горожан, обильные снегопады сменились активным таянием, вызвавшим масштабное подтопление. Вода уже добралась до многоквартирных домов, затопив подъезды и подвальные помещения.

До этого Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км. Событие произошло 22 февраля в 15:07 дня по местному времени (06:07 мск). Повышенная активность вулкана наблюдается с конца января 2026 года.