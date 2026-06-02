Россия нанесла удар по шести военным аэродромам на Украине

Российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.

Поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровненской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные за сутки потеряли в зоне специальной военной операции около 1240 солдат. В частности, в зоне действия группировки «Север» потери составили 195 человек, «Запад» — более 185 человек, «Восток» — более 330 человек.

До этого ведомство сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по трем украинским оборонным заводам в Харьковской области, в том числе по Харьковскому государственному авиапредприятию. Кроме того, атакованы два энергетических объекта, задействованных в интересах украинской стороны.