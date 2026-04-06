06 апреля 2026 в 19:26

Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране

Израиль нанес массированный удар по трем военным аэродромам Ирана

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана в ночь на понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Целями ударов стали аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад.

Десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным воздушным объектам, включая самолеты и вертолеты, а также по дополнительной военной инфраструктуре в трех аэропортах Тегерана, — рассказали в ЦАХАЛ.

Основной задачей миссии израильское командование назвало существенное ослабление боевого потенциала военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».

