Трампа напугала перспектива срыва сделки с Ираном Трамп: сделка с Ираном на грани срыва из-за эскалации с Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что обострение отношений между Израилем и Ираном не помешает заключению возможной сделки между Тегераном и Вашингтоном, сообщил в социальных сетях журналист портала Axios Барак Равид. Как подчеркнул американский лидер, страна находится близко к финализации соглашения с Ираном.

Республиканец выразил опасение, что текущая ситуация может привести к его провалу. Трамп также отметил, что в результате недавнего иранского удара никто не пострадал.

Надеюсь, Израиль не будет отвечать. Если Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху) ответит, то продолжится то, что происходило последние 47 лет или 3000 лет, — констатировал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп объявил о своем намерении незамедлительно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам республиканца, он намерен убедить оппонента воздержаться от ответного удара по Ирану после ракетного обстрела израильской территории.