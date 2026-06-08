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08 июня 2026 в 01:24

Ближневосточная страна закрыла воздушное пространство

Ирак закрыл небо после атаки Ирана на Израиль

Флаг Ирака Флаг Ирака Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Авиационные власти Ирака закрыли воздушное пространство над страной для всех полетов, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. Начиная с 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) многие самолеты, направлявшиеся в иракские аэропорты, вынуждены разворачиваться и садиться на запасные аэродромы.

Этот шаг произошел на фоне недавних событий: ранее Армия обороны Израиля фиксировала ракетные залпы со стороны Ирана, после чего на севере страны была объявлена воздушная тревога. В свою очередь, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что данная атака является предупреждением для Израиля о необходимости прекратить удары по Бейруту.

Ранее международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни объявил о временной приостановке всех рейсов до особого распоряжения. Власти страны также закрыли воздушное пространство на западе Ирана по соображениям безопасности. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальными уведомлениями.

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