Турэксперт оценил безопасность пляжного и экскурсионного отдыха в Ираке

Россиянам в связи с открытием прямых рейсов в Ирак пока что безопасно совершать лишь бизнес-поездки в эту ближневосточную страну, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, российские операторы не готовы брать на себя ответственность за жизнь и здоровье граждан в условиях нестабильной обстановки в регионе.

С точки зрения обычного туризма, безусловно, открытие прямых рейсов в Ирак имеет невысокое значение. Неважно, групповой это будет тур или пакетный — в страну мало кто поедет. Туроператор несет полную ответственность не только за жизнь граждан, но и за здоровье, причем вплоть до уголовной ответственности. Естественно, никто не станет брать на себя риски и отправлять граждан в путешествие по Ираку. А вот с точки зрения бизнес-туризма такие рейсы будут интересны. Иногда людям нужно попасть в страну, чтобы заключить выгодные контракты с иракскими предприятиями, — сказал Мкртчян.

Он также подчеркнул, что у Ирака все же есть определенный туристический потенциал, особенно в части экскурсионной программы. Однако, по мнению эксперта, реализовать его мешает напряженная обстановка на Ближнем Востоке.

Есть ли туристический потенциал у Ирака? Безусловно, да, особенно с точки зрения экскурсионного туризма, но не пляжного. Он невысокий. В Ираке были случаи похищения иностранных туристов — британцев. Поэтому, пока в стране не наладится спокойная ситуация, мы не будем отправлять туда граждан РФ, — заключил Мкртчян.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в первой половине 2026 года внутренний туризм в России показал рост на 4,3% относительно того же периода 2025-го, но за 12 месяцев показатели, скорее всего, будут на уровне прошлогодних. По его словам, статистика Росстата фиксирует увеличение поездок.