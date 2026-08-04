Бежавшую от апокалипсиса многодетную семью нашли в Подмосковье

Волонтеры поискового отряда «СПАС ГРАД» из подмосковного Ногинска нашли пропавшую более недели назад семью с тремя детьми в возрасте от года до четырех лет. Перед исчезновением отец семейства предупреждал всех о грядущем апокалипсисе. Соседи нашли записку от мужчины, где тот советовал всем «бежать из городов» и «не принимать подарки Антихриста». Стены квартиры оказались исписаны апокалиптическими надписями.

Мы уехали, потому что это конец. Все, ребятки, апокалипсис Иоанна Богослова сбывается и больше мы в городе оставаться не можем. Вам я скажу: не берите цифровой паспорт, не берите цифровые деньги, никакой биометрии и никаких вакцинаций! Это все адовы дары Антихриста! Бегите из городов, кайтесь, молитесь и будьте с Богом, так как кроме Бога вас никто не спасет от всех ужасов Антихриста, — написал отец семейства в своей записке.

На связь супруги не выходили с 22 июля, а записку от отца семейства соседи нашли 30 июля. Поиски велись с 31 июля по 2 августа и завершились успешно.

Мы волонтеры и мы даже если там что-то знаем, то ни в коем случае не распространяемся, потому что это уже личная жизнь, сами понимаете. Но все хорошо, семью нашли, с ними все в порядке. За них можно не переживать, — сказала в комментарии NEWS.ru волонтер Виталия, которая курировала поиски.

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