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04 августа 2026 в 17:58

Бежавшую от апокалипсиса многодетную семью нашли в Подмосковье

Семью с тремя маленькими детьми нашли спустя полторы недели после исчезновения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Волонтеры поискового отряда «СПАС ГРАД» из подмосковного Ногинска нашли пропавшую более недели назад семью с тремя детьми в возрасте от года до четырех лет. Перед исчезновением отец семейства предупреждал всех о грядущем апокалипсисе. Соседи нашли записку от мужчины, где тот советовал всем «бежать из городов» и «не принимать подарки Антихриста». Стены квартиры оказались исписаны апокалиптическими надписями.

Мы уехали, потому что это конец. Все, ребятки, апокалипсис Иоанна Богослова сбывается и больше мы в городе оставаться не можем. Вам я скажу: не берите цифровой паспорт, не берите цифровые деньги, никакой биометрии и никаких вакцинаций! Это все адовы дары Антихриста! Бегите из городов, кайтесь, молитесь и будьте с Богом, так как кроме Бога вас никто не спасет от всех ужасов Антихриста, — написал отец семейства в своей записке.

На связь супруги не выходили с 22 июля, а записку от отца семейства соседи нашли 30 июля. Поиски велись с 31 июля по 2 августа и завершились успешно.

Мы волонтеры и мы даже если там что-то знаем, то ни в коем случае не распространяемся, потому что это уже личная жизнь, сами понимаете. Но все хорошо, семью нашли, с ними все в порядке. За них можно не переживать, — сказала в комментарии NEWS.ru волонтер Виталия, которая курировала поиски.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 11-летнюю девочку заразили ВИЧ во время лечения от кишечной инфекции в больнице. Выяснилось, что медперсонал повторно использовал заглушки для катетеров.

Общество
дети
семьи
Ногинск
Подмосковье
волонтеры
апокалипсис
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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