Пожилой житель Подмосковья лег под нож ради возможности «включать» эрекцию В Подмосковье пенсионеру установили имплант для восстановления потенции

В Красногорске врачи установили 66-летнему жителю Московской области протез полового члена, пишет Telegram-канал Baza. Теперь он может самостоятельно вызывать эрекцию нажатием на мошонку. Мужчина пошел на этот шаг ради молодой жены.

По данным издания, мужчина перенес тяжелое заболевание, которое привело к потере потенции. Несмотря на это, он ведет активный образ жизни и состоит в браке с молодой супругой. Чтобы восстановить интимные отношения с женой, житель Подмосковья решился на хирургическое вмешательство.

Операцию провели в Красногорске. Медики установили мужчине специальный имплант с помпой, расположенной в мошонке. Устройство позволяет поддерживать эрекцию сколь угодно долго. Пациента уже выписали из больницы.

Ранее московский студент проснулся утром в своем общежитии в поясе верности. Он попытался снять его самостоятельно, но ему пришлось вызывать спасателей. Они сняли с него пояс с помощью слесарных инструментов.

До этого китайская пожилая пара в октябре 2025 года вступила в интимную связь на пирсе Гонконга. Суд назначил обоим подсудимым обязательные общественные работы.