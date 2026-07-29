Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности

Спасатели вытащили московского студента из пояса верности, пишет Telegram-канал SHOT. Подробности произошедшего молодой человек постеснялся рассказать.

Инцидент произошел в общежитии в Люблино. Студент утром обнаружил пояс верности на своем теле, из-за чего не мог выйти из комнаты. Он постарался сам снять его, но ничего не получилось.

По итогу москвич вызвал спасателей. Те сняли устройство с него при помощи слесарного инструмента. Студент не ответил, как оказался в такой ситуации.

Ранее москвич вложил 1 млн рублей в стартап по выращиванию земляники, который предложила ему проститутка. Девушка обещала ему высокую прибыль. Мужчина частями переводил ей деньги, после чего она перестала выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию, где признался, что не знает, существует ли ее участок с земляникой.

Кроме того, московские спасатели отловили краснокнижную змею в одном из детских садов. Изначально животное заметили воспитатели. Прибывшие по их вызову работники Московского зоопарка не смогли достать змею, так как она забралась под крыльцо.