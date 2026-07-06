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06 июля 2026 в 20:25

Проститутка завлекла клиента в стартап и обманула на 1 млн рублей

Москвич вложил 1 млн рублей в земляничный стартап проститутки и прогорел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчина из Москвы вложил около 1 млн рублей в стартап по выращиванию земляники, предложенный проституткой, с которой он планировал провести вечер, и в итоге потерял деньги, пишет РЕН ТВ. По данным источника, девушка по имени Надя убедила его инвестировать в сельскохозяйственный проект, обещая высокую прибыль.

Сначала он перевел 200 тыс. рублей, затем последовали дополнительные переводы, в том числе по 40 тыс. рублей, а также 120 тыс. рублей поставщику посадочного материала. После этого девушка перестала выходить на связь, а при попытке личной встречи возник конфликт. Пострадавший обратился в полицию, отметив, что не знает, существует ли в действительности участок с земляникой.

Ранее стало известно, что пожилые жители Ростовской области вложили более 100 млн рублей в кооперативы, обещавшие высокую доходность, однако в течение нескольких лет не могут вернуть свои средства. Организации изначально предлагали доходность в размере 13,5% годовых, позднее повысив ставку до 29%. Выплаты процентов осуществлялись до января 2025 года.

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