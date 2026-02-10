Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:07

Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток

Жительницу Татарстана приговорили к 10 годам колонии за убийство проституток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд Татарстана приговорил Анну Рясную к 10 годам колонии общего режима за убийство двух женщин, занятых в сфере интим-услуг, сообщили в прокуратуре республики. Осужденная также получила полтора года последующего ограничения свободы.

Следствие установило, что в июне 2019 и июле 2020 года Рясная, действуя в составе организованной группы, расправилась с несовершеннолетней девушкой и второй жертвой. Убийства она совершила для того, чтобы скрыть свою причастность к похищению людей и организации проституции. Суд признал фигурантку виновной по части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала 29-летнюю владелицу сети борделей, работавших под видом массажных салонов. Преприимчивая женщина арендовала три помещения в центре города и на Уралмаше — на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Для прикрытия обвиняемая использовала подставное юридическое лицо, а персонал набирала через объявления в интернете.

