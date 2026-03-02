Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 22:09

Более сотни домов пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Кравченко: атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждению 102 домов

Фото: Global Look Press
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Новороссийск привела к повреждению 61 частного и 41 многоквартирного дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Андрей Кравченко. По его словам, ранения получили семь местных жителей.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Восточном районе города, где из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары в трех частных домах. Специалисты уже приступили к обследованию территории и оценке ущерба.

Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычной жизни, — написал Кравченко.

В селе Мысхако взрывной волной повредило детский сад: выбиты окна и двери в нескольких группах. Пока будут восстанавливать стеклопакеты, детей временно распределят по другим помещениям, чтобы не прерывать работу учреждения. Также пострадал частный дом: поврежден газопровод и линия наружного освещения. Аварийные службы уже приступили к ремонтным работам.

В настоящее время в зоне поражения продолжают работу поквартирные обходы. Власти города заявляют, что всем собственникам будет оказана необходимая поддержка и выплачена материальная компенсация.

Ранее стало известно, что минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар по сотрудникам отдела «Голопристанский» был произведен 28 февраля около 15:00.

Новороссийск
атаки
БПЛА
повреждения
