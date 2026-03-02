Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:39

Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении 13 БПЛА за семь часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Системы противовоздушной обороны сбили над Россией 13 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ атаковали три региона. ПВО в Белгородской области уничтожила 11 беспилотников, а в Курской и Крыму — по одному дрону.

В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Кременной ЛНР украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

Глава ДНР Денис Пушилин между тем сообщил об атаке украинского дрона на трассе Донецк — Горловка. При ударе один человек погиб, двое ранены. Также повреждена гражданская инфраструктура в Ясиноватском округе и Докучаевске.

В Минобороны между тем сообщили, что в ночь на понедельник, 2 марта, ПВО перехватила 172 беспилотника. 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря и еще восемь — над акваторией Азовского моря. Кроме того, 66 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом.

