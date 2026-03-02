ВСУ совершили массированный удар по регионам России за ночь Средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника за ночь

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на регионы России в ночь на понедельник, 2 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 172 цели.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря и еще восемь — над акваторией Азовского моря. Кроме того, 66 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской.

В период с 20:00 до 23:00 мск 1 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников. Дроны сбили над семью регионами страны.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили десятки воздушных целей в районе Сочи. Как уточнил мэр города Андрей Прошунин, в результате инцидентов пострадавших, как и разрушений, зафиксировано не было.