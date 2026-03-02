Подразделения ВС России смогли улучшить позиции на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов, американские наемники преувеличивают свои заслуги для вступления в Иностранный легион ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ
Главной целью иностранных диверсионных групп (ДРГ) на Украине является не просто штурм позиций, а тотальное нарушение инфраструктуры в тылу, рассказал опытный пилот — испытатель БПЛА с позывным Святой. По его словам, ДРГ нацелены на молниеносные рейды в закрытых пространствах, рассчитанные на небольшое количество исполнителей.
Их задача — малыми силами подавить огневые точки, после чего уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения, объяснил ветеран СВО. В первую очередь под удар попадают линии электропередач, водозаборы, узлы связи и транспортные развязки.
Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ
Вербовочные пункты украинской армии столкнулись с волной обмана со стороны граждан США, пишут СМИ со ссылкой на изученные личные страницы наемников в социальных сетях. Американцы, желающие попасть в Иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют свое военное прошлое, приписывая себе несуществующие заслуги и боевые операции.
При мониторинге аккаунтов «солдат удачи» выяснилось, что излюбленной легендой стало участие в легендарной операции «Красный рассвет» (поимка Саддама Хусейна в 2003 году). Рекрутеры ВСУ, не утруждая себя проверкой досье, принимают эти сказки за чистую монету. Кроме того, кандидаты систематически завышают себе выслугу лет, надеясь на лучшие условия контракта.
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Граждане Финляндии все чаще попадают в зону боевых действий на Украине сразу после прохождения срочной службы, сообщили источники в российских силовых структурах. Вербовка осуществляется через рекрутинговые центры, работающие при институтах Североатлантического альянса.
Особое внимание рекрутеров привлекают молодые люди в возрасте до 20 лет. Примечательно, что большинство завербованных являются уроженцами восточных регионов страны. В частности, речь идет о городе Миккели, где дислоцируется штаб сухопутных сил НАТО.
ПВО отразила массовую атаку с воздуха на Сочи
Средства противовоздушной обороны уничтожили десятки воздушных целей в районе Сочи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. В результате инцидентов пострадавших, как и разрушений, зафиксировано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Налет на курортный город произошел в ночь на 2 марта. Службы сработали оперативно, на месте работали экстренные бригады. Собственникам поврежденного имущества пообещали оказать необходимую помощь.
ВС России продвинулись в районе пяти населенных пунктов в ДНР
Российские войска в Донецкой Народной Республике продвинулись на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов, сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
По словам политика, речь идет о Рай-Александровке, Кривой Луке, Резниковке. Кроме того, продвижение наблюдается в Никифоровке и ранее освобожденной Миньковке.
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным кварталам Новороссийска, в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре жилых дома. В одну из квартир попали фрагменты сбитого дрона, пострадал человек, которого экстренно госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Впоследствии в оперативном штабе уточнили, что всего пострадали три человека, они доставлены в больницу.
Налет на Новороссийск произошел в ночь на 2 марта. Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, однако их обломки упали на жилые дома.
