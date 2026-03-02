Фейковые «солдаты удачи», прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 2 марта

Подразделения ВС России смогли улучшить позиции на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов, американские наемники преувеличивают свои заслуги для вступления в Иностранный легион ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ

Главной целью иностранных диверсионных групп (ДРГ) на Украине является не просто штурм позиций, а тотальное нарушение инфраструктуры в тылу, рассказал опытный пилот — испытатель БПЛА с позывным Святой. По его словам, ДРГ нацелены на молниеносные рейды в закрытых пространствах, рассчитанные на небольшое количество исполнителей.

Их задача — малыми силами подавить огневые точки, после чего уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения, объяснил ветеран СВО. В первую очередь под удар попадают линии электропередач, водозаборы, узлы связи и транспортные развязки.

Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ

Вербовочные пункты украинской армии столкнулись с волной обмана со стороны граждан США, пишут СМИ со ссылкой на изученные личные страницы наемников в социальных сетях. Американцы, желающие попасть в Иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют свое военное прошлое, приписывая себе несуществующие заслуги и боевые операции.

При мониторинге аккаунтов «солдат удачи» выяснилось, что излюбленной легендой стало участие в легендарной операции «Красный рассвет» (поимка Саддама Хусейна в 2003 году). Рекрутеры ВСУ, не утруждая себя проверкой досье, принимают эти сказки за чистую монету. Кроме того, кандидаты систематически завышают себе выслугу лет, надеясь на лучшие условия контракта.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ

Граждане Финляндии все чаще попадают в зону боевых действий на Украине сразу после прохождения срочной службы, сообщили источники в российских силовых структурах. Вербовка осуществляется через рекрутинговые центры, работающие при институтах Североатлантического альянса.

Особое внимание рекрутеров привлекают молодые люди в возрасте до 20 лет. Примечательно, что большинство завербованных являются уроженцами восточных регионов страны. В частности, речь идет о городе Миккели, где дислоцируется штаб сухопутных сил НАТО.

ПВО отразила массовую атаку с воздуха на Сочи

Средства противовоздушной обороны уничтожили десятки воздушных целей в районе Сочи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. В результате инцидентов пострадавших, как и разрушений, зафиксировано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Налет на курортный город произошел в ночь на 2 марта. Службы сработали оперативно, на месте работали экстренные бригады. Собственникам поврежденного имущества пообещали оказать необходимую помощь.

ВС России продвинулись в районе пяти населенных пунктов в ДНР

Российские войска в Донецкой Народной Республике продвинулись на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов, сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам политика, речь идет о Рай-Александровке, Кривой Луке, Резниковке. Кроме того, продвижение наблюдается в Никифоровке и ранее освобожденной Миньковке.

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным кварталам Новороссийска, в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре жилых дома. В одну из квартир попали фрагменты сбитого дрона, пострадал человек, которого экстренно госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Впоследствии в оперативном штабе уточнили, что всего пострадали три человека, они доставлены в больницу.

Налет на Новороссийск произошел в ночь на 2 марта. Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, однако их обломки упали на жилые дома.

