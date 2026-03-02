Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:30

Опубликованы кадры с вывезенными из Египта россиянами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Самолет Ил-76 доставил из Египта россиян, которых эвакуировали по указанию президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало соответствующие кадры. Спецборт МЧС с дипломатическими работниками и членами их семей совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.

В подмосковном аэропорту Жуковский спецборт приземлился с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Всего в столицу прибыли 84 человека, в том числе 38 детей, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет в Иране. Это первая такая атака с начала суток. По данным военнослужащих, для перехвата угрозы задействованы системы противоракетной обороны.

По подсчетам Российского союза туриндустрии, потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока составляют не менее $1,5 млн (116,5 млн рублей) в сутки. Рост убытков связан с продолжающимся конфликтом в регионе и необходимостью оплачивать дополнительное проживание клиентов.

