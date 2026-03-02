Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту ФСБ: организатор теракта на Крымском мосту использовал сим-карту из сим-бокса

Аккаунт в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) организатора теракта на Крымском мосту был зарегистрирован на сим-карту, интегрированную в сим-бокс, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. В ноябре 2025 года администратора этого сим-бокса осудили к пожизненному лишению свободы.

В ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, — отметили в ЦОС.

Южный военный суд в Ростове вынес приговоры восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян признаны виновными по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки, а двое также — о контрабанде. Все приговорены к пожизненному заключению.

Ранее сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на военном аэродроме, задержав мужчину при попытке поджога самолета. Установлено, что россиянин 1986 года рождения по заданию украинской разведки планировал совершить диверсию.