28 февраля 2026 в 05:14

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: kremlin.ru
Автодорожное движение по Крымскому мосту было временно прекращено, сообщили в пресс-службе транспортного перехода. Причины таких мер не раскрываются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметили в пресс-службе.

Ранее временное перекрытие Крымского моста задержало 10 поездов дальнего следования на пути в Крым и в обратном направлении. Речь идет о поездах, следующих из Симферополя в Москву, Кисловодск, Санкт-Петербург. Также среди них есть те, что идут в Симферополь из Кисловодска, Адлера, Перми и столицы РФ.

До этого масштабное перекрытие моста было зафиксировано 17 февраля. Тогда ограничения вызвали задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставания от расписания составляло от полутора до восьми часов. Пассажиров обеспечивали горячим питанием в сложившихся условиях.

Перекрытие моста также спровоцировало заторы на дорогах, в пунктах пропуска со стороны Краснодарского края скопилось более 700 автомобилей. Движение возобновили после 11-часового простоя.

