Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту Остановка движения на Крымском мосту задержала в пути 10 поездов

Временное перекрытие Крымского моста задержало 10 поездов дальнего следования на пути в Крым и в обратном направлении, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Речь идет поездах, следующих из Симферополя в Москву, Кисловодск, Санкт-Петербург. Также среди них есть те, что идут в Симферополь из Кисловодска, Адлера, Перми и столицы РФ.

В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, — сказано в сообщении.

Среди 10 задерживающихся поездов указаны № 92 Москва — Севастополь и № 91, следующий в обратном направлении. Уточнялось, что отставание от графика составляет от одного до 3,5 часов. Движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.

В последний раз масштабное перекрытие моста было зафиксировано 17 февраля. Тогда ограничения вызвали задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставания от расписания составляло от полутора до восьми часов. Пассажиров обеспечивали горячим питанием в сложившихся условиях.