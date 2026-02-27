Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 08:08

Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту

Остановка движения на Крымском мосту задержала в пути 10 поездов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Временное перекрытие Крымского моста задержало 10 поездов дальнего следования на пути в Крым и в обратном направлении, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Речь идет поездах, следующих из Симферополя в Москву, Кисловодск, Санкт-Петербург. Также среди них есть те, что идут в Симферополь из Кисловодска, Адлера, Перми и столицы РФ.

В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, — сказано в сообщении.

Среди 10 задерживающихся поездов указаны № 92 Москва — Севастополь и № 91, следующий в обратном направлении. Уточнялось, что отставание от графика составляет от одного до 3,5 часов. Движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.

В последний раз масштабное перекрытие моста было зафиксировано 17 февраля. Тогда ограничения вызвали задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставания от расписания составляло от полутора до восьми часов. Пассажиров обеспечивали горячим питанием в сложившихся условиях.

Крымский мост
поезда
Симферополь
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.