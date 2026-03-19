Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах

Гуцан: безногий инвалид из Краснодара больше года не мог получить медизделия

Инвалид без ног из Краснодара больше года не мог получить необходимые средства реабилитации — чехлы на культи, костыли и трость — из-за сбоев в электронной системе Социального фонда, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина. По его словам, которые передает ТАСС, мужчина обращался на горячую линию и писал заявки, но в ответ получал лишь сообщения об ошибках в системе. Ему даже предлагали самостоятельно забрать изделия: одни в Санкт-Петербурге, другие в Казани.

Зачастую они не могли получить необходимые для жизни средства реабилитации из-за формальных причин, а порой и откровенного бездушия работников Социального фонда, — отметил Гуцан.

Генпрокурор подчеркнул, что проблема носит системный характер, и поручил прокурорам организовать упреждающий надзор, «чтобы такие позорные примеры ушли из практики».

В то же время Гуцан отметил, что принятые меры уже позволили скорректировать работу единой цифровой платформы, наладить централизованную закупку средств реабилитации и их доставку в регионы Крайнего Севера, а факты злоупотреблений и халатности чиновников получили уголовно-правовую оценку.

До этого генпрокурор поручил подчиненным незамедлительно реагировать на все случаи замалчивания внутренних конфликтов в школах. Он потребовал от прокуроров не оставлять без внимания любые сигналы о проблемах в учебных заведениях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Минимущества Ингушетии арестовали по делу о мошенничестве
Министр информации Ливана лично позвонил раненым журналистам RT
Обломки ракеты упали рядом с нефтехимическим заводом у Хайфского залива
Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина
США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ
Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал
Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель
Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов
Трамп исключил возможность отправки войск в Иран
Стало известно, как три кошки из зоны СВО стали звездами сцены
Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре
В Катаре оценили последствия удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу
Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков
«Большое геройство»: Песков о пострадавших в Ливане журналистах RT
Астролог дал прогноз, кто в 2026 году забеременеет
«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ
Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
