Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах Гуцан: безногий инвалид из Краснодара больше года не мог получить медизделия

Инвалид без ног из Краснодара больше года не мог получить необходимые средства реабилитации — чехлы на культи, костыли и трость — из-за сбоев в электронной системе Социального фонда, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина. По его словам, которые передает ТАСС, мужчина обращался на горячую линию и писал заявки, но в ответ получал лишь сообщения об ошибках в системе. Ему даже предлагали самостоятельно забрать изделия: одни в Санкт-Петербурге, другие в Казани.

Зачастую они не могли получить необходимые для жизни средства реабилитации из-за формальных причин, а порой и откровенного бездушия работников Социального фонда, — отметил Гуцан.

Генпрокурор подчеркнул, что проблема носит системный характер, и поручил прокурорам организовать упреждающий надзор, «чтобы такие позорные примеры ушли из практики».

В то же время Гуцан отметил, что принятые меры уже позволили скорректировать работу единой цифровой платформы, наладить централизованную закупку средств реабилитации и их доставку в регионы Крайнего Севера, а факты злоупотреблений и халатности чиновников получили уголовно-правовую оценку.

До этого генпрокурор поручил подчиненным незамедлительно реагировать на все случаи замалчивания внутренних конфликтов в школах. Он потребовал от прокуроров не оставлять без внимания любые сигналы о проблемах в учебных заведениях.