В России определены сферы с заработком более 200 тыс. рублей в месяц Росстат: зарплаты свыше 200 тыс. рублей в России зафиксированы в пяти сферах

Россияне в пяти отраслях в среднем получают свыше 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. К таким секторам относятся добыча нефти и газа, сфера информации и связи, производство табачных изделий, воздушный и космический транспорт, а также финансовая и страховая сферы.

В марте текущего года средняя заработная плата в добыче нефти и газа достигла 226 тыс. рублей, как и в сфере информации и связи. В производстве табачных изделий средний доход составил 218 тыс. рублей, в отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тыс. рублей, а в финансовой и страховой сферах — 314 тыс. рублей. В целом по России средний размер заработной платы в марте 2026 года составил 112 654 рубля.

Чукотский автономный округ и Москва стали единственными регионами России, где среднемесячная начисленная зарплата в марте превысила 200 тыс. рублей. На Чукотке доходы составили 246 тыс. рублей (год назад — около 214 тыс.), в столице — 220 тыс. (годом ранее — примерно 189 тыс.). Показатель рассчитывается до вычета налогов. Он включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами.