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05 июня 2026 в 02:29

В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей

РИА Новости: на Чукотке и в Москве средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чукотский автономный округ и Москва стали единственными регионами России, где среднемесячная начисленная зарплата в марте превысила 200 тыс. рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики. На Чукотке доходы составили 246 тыс. рублей (год назад — около 214 тыс.), в столице — 220 тыс. (годом ранее — примерно 189 тыс.).

По итогам первого квартала рост на Чукотке составил 15%, в Москве — 20%. Средняя зарплата по стране в марте достигла почти 113 тыс. рублей.

Показатель рассчитывается до вычета налогов. Он включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами.

Разрыв между лидерами по уровню оплаты труда и остальными регионами остается значительным. Статистика отражает как региональные особенности экономики, так и высокую концентрацию высокооплачиваемых работников в этих субъектах.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил: профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей. Медианная зарплата в вахтовом сегменте на начало 2026 года достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

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