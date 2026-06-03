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03 июня 2026 в 21:18

Средняя зарплата в России вышла на новый уровень

Росстат сообщил о росте средней зарплаты в России до 112,6 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средняя начисленная заработная плата работников организаций в России в марте 2026 года превысила 112 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат. По сравнению с мартом 2025 года показатель вырос на 14,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2026 года составила 112 654 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 14,4%, — говорится в материале.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил: профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей. Медианная зарплата в вахтовом сегменте на начало 2026 года достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

До этого экономист партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов рассказал, что соискателям не стоит обращать внимания на объявления о вакансиях, где обещают фантастические зарплаты и просят прислать скан паспорта. Он также посоветовал изучать всю информацию о компании в открытых источниках.

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