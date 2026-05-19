Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать

Экономист Юсупов призвал избегать предложений с фантастическими зарплатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соискателям не стоит обращать внимание на объявления о вакансиях, где обещают фантастические зарплаты и просят прислать скан паспорта, рассказал NEWS.ru экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов. Он также посоветовал изучать всю информацию о компании в открытых источниках.

Остерегайтесь размытых формулировок, нереалистичных зарплат и просьб прислать паспорт или данные карты до официального оформления. Изучайте компанию: найдите сайт, отзывы, проверьте регистрацию через сервис ФНС. 95% соискателей сегодня проверяют репутацию работодателя до отправки резюме, и это правильная стратегия, — пояснил эксперт.

Кроме того, экономист посоветовал соискателям отказаться от массовой рассылки резюме, поскольку это неэффективно. По его мнению, лучше отобрать несколько интересных компаний и изучить их. Он предложил звонить в HR-отделы напрямую и уточнять, активна ли вакансия. Соискателю также нужно быть готовым к тестовым заданиям. Из-за роста популярности ИИ работодатели все чаще проверяют навыки на практике, а не по резюме, добавил эксперт.

Юсупов также порекомендовал расширить инструменты поиска. Он посоветовал использовать профессиональные сообщества, Telegram-каналы и нетворкинг для выхода на скрытый рынок вакансий.

Современный рынок труда изменил правила игры. Чтобы найти работу, теперь недостаточно просто откликаться на объявления. Нужно включать собственный «фильтр», проверять информацию и выбирать прямой диалог с работодателем, а не ждать ответа неделями, — заключил эксперт.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что некоторые компании штрафуют сотрудников за беспорядок на рабочем месте. По ее словам, хорошо организованное пространство повышает эффективность работы.

Екатерина Свинова
