Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ

В Таиланде треш-стримеры снимали унизительные ролики с участием юного россиянина. Подростка заставляли падать в туфлях на каблуках, есть скорпионов и заходить в номера к туристам. У мальчика нет денег даже на такси, а его мать заключила со стримерами контракт. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как треш-стримеры снимали унизительные ролики с участием подростка в Таиланде

Двое молодых треш-стримеров снимали ролики с участием подростка из России на Пхукете, выяснила правозащитница из Паттайи Светлана Шерстобоева. Она рассказала NEWS.ru, что 16-летнего мальчика заставляли ходить на каблуках и пить алкоголь в магазине прямо из бутылки. Юные «режиссеры» выкладывали ролики в Сеть и собирали донаты.

«На одном из видео парню покрасили в зеленый цвет волосы и брови. Он в прямом эфире звонил бабушке с дедушкой и хвастался, что заработал на этом 30 тысяч. На одном из последних видео подросток привез свинью в кондо, где запрещено проживание с домашними питомцами. Животное визжало и пряталось под сиденье. После этой выходки персонал попросил вмешаться в ситуацию русскоговорящего блогера-риелтора, проживающего в этом месте», — рассказала Шерстобоева.

По ее словам, после того как риелтор обратилась в консульство РФ на Пхукете и выложила соответствующее видео, откликнулась мать мальчика. Женщина находится в Москве, а сын проживает в Таиланде по доверенности. Со стримерами, по словам матери, был заключен контракт, по которому подростку оплачивают жилье, питание и билеты. Знала ли женщина о том, что именно происходило на съемках роликов, неизвестно.

Блогеры подтвердили эту информацию в одном из роликов. «У нас есть контракт, там прописаны все условия. Эта странная женщина говорит: „Они ему не друзья, они из-за донатов“. А из-за чего еще? А кто вообще говорил, что мы — друзья?!» — возмутились стримеры. При этом они подчистили часть контента и добавили, что скоро отправят подростка в Россию.

Как русскоязычные пользователи отреагировали на скандальные треш-стримы в Таиланде

Шерстобоева предположила, что ребенок из России давно не посещает школу. «Рос на чужбине, снимаясь в каких-то диких стримах, где в маты иногда вкрапляется нормальная речь», — высказала мнение правозащитница.

В комментариях к публикациям русскоязычные пользователи осудили мать подростка и потребовали лишить ее родительских прав. «Использование детского труда в непотребстве. И мама, сдающая ребенка в пользование. А в России никто не может подать на этих горе-блогеров?» — задалась вопросом Olga Ogl.

Другая пользовательница Сети написала, что ей жаль пацана. «Он точно как обезьянка на привязи. Полагаю, что здесь пахнет, нет, воняет уголовкой, и на несколько статей!» — возмутилась Irina Irina.

«Дело-то подсудное ! А эта тварь „мама“ реально его продала. Может, его и насилуют. Надеюсь, до Бастрыкина эта инфа дойдет и мамаша сядет надолго!» — предположила подписчица Ирина У.

Татьяна И. призвала заключить стримеров в тюрьму. «Мамой, надеюсь, опека уже заинтересовалась? Этих стримеров тоже посадить надо! Больные на всю голову!» — воскликнула она.

Многие пользователи соцсетей задались вопросом, почему этой ситуацией до сих пор не заинтересовались органы опеки.

Грозит ли наказание родителям ребенка, участвовавшего в унизительных роликах в Таиланде

Согласно статье 57 Семейного кодекса РФ, дети, достигшие возраста 10 лет, имеют право голоса по вопросам, касающимся их напрямую, пояснил в беседе с NEWS.ru семейный юрист Андрей Дмитриев. Он предположил, что мальчик не обратился в полицию Таиланда или в консульство РФ, поэтому у него нет претензий к стримерам.

«Если таких обращений не было, то, возможно, не получится привлечь родителей к ответственности. Нужно доказывать, что это было насилие, истязание по отношению к ребенку, то есть действия происходили против его воли», — объяснил юрист.

При этом он отметил, что третьи лица могут обратиться в контролирующие органы с просьбой организовать проверку. Однако прямых последствий для родителей подростка, вероятнее всего, не будет, добавил Дмитриев.

По словам юриста, если мальчик по приезде в Россию напишет заявление на мать в полицию или опеку, то правоохранительные органы начнут разбирательство. Однако первоочередной мерой, скорее всего, станет простое предупреждение. Мать могут лишить родительских прав в том случае, если эта ситуация повторится.

Дмитриев также усомнился в том, что женщину привлекут к ответственности по уголовной статье, например, о торговле людьми.

«Торговля людьми — нет, это маловероятно. Для этого нет оснований. Но вопросы к маме есть, как и повод для разбирательства», — сказал специалист.

