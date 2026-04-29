В Госдуме назвали действенный способ борьбы с треш-стримами

Социальные сети нужно обязать блокировать аккаунты треш-стримеров, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он отметил, что зачастую авторы экстремального контента ведут трансляции в соцсетях только для заработка. Если же лишить их доступа к профилю сразу после первого стрима, они перестанут заниматься подобным.

Если их страницу заблокируют, у них не будет подписчиков и доходов, то все это просто превратится в бесполезную задачу. Просто сама суть [проведения треш-стрима] пропадет, — высказался Свинцов.

Ранее треш-стример Андрей Скутин, известный как Таракан, получил два с половиной года колонии строгого режима за плевок на георгиевскую ленту перед Днем Победы. Известно, что происходящее житель столицы снимал на видео.