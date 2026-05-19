Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку

Диетолог Дианова: вода с добавлением ягод может заменить сладкую газировку

Вода с добавлением ягод и трав поможет заменить сладкую газировку, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог Нурия Дианова. Она отметила, что сладкие напитки неспособны утолить жажду и вредны для здоровья.

Вред сахара и сладких газировок многогранен. Это и повышение уровня инсулина с риском развития сахарного диабета второго типа. И повреждение зубов, поскольку сладкие газировки вызывают разрушение эмали и кариес, — рассказала Дианова.

Диетолог призвала добавлять свежие ягоды в воду — например, клубнику или малину, также освежающий эффект может дать вода с добавлением огурца, сельдерея или яблока. По ее словам, перед добавлением фрукты лучше взбить в блендере.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что употребление ледяной воды в жару может вызвать спазм сосудов. Специалист подчеркнула, что лучше всего пить воду комнатной температуры.

