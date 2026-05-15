15 мая 2026 в 12:15

Врач ответил, как часто можно есть шаурму без вреда здоровью

Диетолог Поляков: качественную шаурму допустимо съедать раз в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самостоятельно приготовленную шаурму небольшого размера с качественным составом допустимо съедать один раз в неделю, заявил aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он напомнил, что любые виды этого блюда, за исключением домашних вариантов, считаются вредными.

Шаурма относится к фастфуду. Это относительно дешевый продукт, который дает быстрое насыщение. Основная аудитория шаурмы — люди, которым нужно сытно, вкусно и быстро перекусить. В целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо, — отметил Поляков.

Врач напомнил, что в классическом варианте этого блюда содержится много майонеза и других соусов — они улучшают вкус, но кратно повышают калорийность. Вдобавок к этому для начинки шаурмы не всегда используют свежее мясо.

Ранее стало известно, что более половины россиян брезгуют есть шаурму. Оказалось, что многие покупают ее в ларьках и едят на ходу, другие же предпочитают домашний аналог блюда. Согласно опросу, некоторые отравились на вокзале.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
