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05 июня 2026 в 18:13

Путин указал на отличительную черту Вашингтона

Путин указал на прагматизм США в отношениях с Россией

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вашингтон в отношениях с Москвой действует прагматично, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, США не прекратили работу с Россией там, где им это выгодно.

Американцы — прагматичные люди, и надо брать с них пример, там, где выгодно у нас им, ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проекта, — отметил Путин.

Ранее президент России заявил, что модель глобального развития, созданная Западом за десятилетия и подававшаяся как универсальная и нейтральная, на самом деле была системой для выкачивания ресурсов и формирования зависимости. По словам Путина, конструкция строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, резервных валют, рейтинговых агентств и технологий.

Также президент сообщил, что никакой международной изоляции России не было. По его словам, были только попытки, которые предпринимала администрация экс-президента США Джо Байдена.

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