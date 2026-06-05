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05 июня 2026 в 16:38

Путин раскрыл истинные цели глобальной политики Запада

Путин: Запад создал в мире систему глобального развития для выкачивания ресурсов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс
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Созданная Западом за десятилетия модель глобального развития, подававшаяся как универсальная и нейтральная, на самом деле была системой для выкачивания ресурсов и формирования зависимости, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. По словам российского лидера, конструкция строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, резервных валют, рейтинговых агентств и технологий. Трансляция выступления доступна на RuTube-канале Росконгресса.

Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. <...> То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов, — подчеркнул Путин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Запад и Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных ресурсах Армении. По ее словам, страны подходят к республике в логике «отбирать и грабить».

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что стремление Запада к внешней экспансии продиктовано желанием получить контроль над ресурсами других стран. По его словам, сегодня это принято называть современными проявлениями неоколониализма.

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