28 мая 2026 в 10:31

Шойгу раскрыл истинную причину напряженности в мире

Шойгу заявил о стремлении Запада к экспансии ради ресурсов других стран

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Стремление Запада к внешней экспансии продиктовано желанием получить контроль над ресурсами других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, сегодня это принято называть современными проявлениями неоколониализма.

Странам Глобального Юга и Востока уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является безраздельное стремление западных государств к внешней экспансии и получению контроля над ресурсами других стран. Это то, что сегодня принято называть современными проявлениями неоколониализма, — указал Шойгу.

Ранее постоянный представитель России Дмитрий Полянский заявил, что отношения Москвы и западных стран находятся в опасной близости к прямой военной конфронтации. По его словам, грань весьма размыта.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад не скрывает, что главной целью его военных учений являются Россия и Белоруссия. Также целью является общее пространство двух стран.

