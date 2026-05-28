Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявила в интервью Der Spiegel глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, страны — участницы Евросоюза якобы имеют право «настаивать на уступках от России».

Также Каллас считает, что боевые действия должны быть приостановлены. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что прекращение огня, которое откроет коридор к полноформатным мирным переговорам, наступит только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс сообщил, что Каллас не подходит на роль переговорщика с Россией и Европа сама в этом призналась. Он также сравнил ситуацию с гипотетическим признанием США, что их госсекретарь не способен заниматься дипломатией.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что заявление Каллас о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, звучит нелепо из-за спешных поисков переговорщика с Москвой. Он обвинил главу дипломатии ЕС в попытке переложить ответственность за инциденты с украинскими дронами в Прибалтике на РФ.