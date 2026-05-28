RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева

RT выпустил ролик о подвиге российского военнослужащего Сергея Ярашева, сообщает издание. Он в одиночку 68 дней оборонял позицию в ДНР.

Сообщается, что во время выполнения задачи боец СВО лишился двух ступней. Ярашев рассказал, что украинские вооруженные силы предпринимали около пяти атак на его позицию, и ему приходилось буквально прокладывать путь через оптоволокно.

Боец награжден звездой Героя России. Также главный редактор издания RT Маргарита Симоньян вручила ему премию имени Тиграна Кеосаяна, сумма которой составила 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества замглавы администрации Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко. Чиновник погиб, спасая детей во время атаки ВСУ на школу.