Аномальная жара в Испании унесла жизни десятков человек Минимум 36 человек погибли из-за аномальной жары в Испании

По меньшей мере 36 человек стали жертвами аномальной жары в Испании, сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на данные местной службы здравоохранения. Высокие температуры держатся в стране с середины мая.

Последним погибшим оказался 80-летний житель муниципалитета Алава, расположенного в регионе Страна Басков. Мужчина скончался в среду, 27 мая. В региональной медицинской службе уточнили, что пожилой человек страдал сердечно-сосудистым заболеванием.

В Стране Басков 27 мая столбики термометров поднялись до отметки +39 градусов по Цельсию. На протяжении нескольких дней медики фиксировали массовые госпитализации пациентов с тепловыми обмороками. Только за один этот день в больницы региона были доставлены 34 человека.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что москвичам не стоит ждать 30-градусной жары в первые две недели июня. По его словам, до конца мая столбики термометров в столице не превысят отметки +18 градусов.

Перед этим метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.